Dünyanın ilk jetpack yarışı 28 Şubat'ta Dubai'de yapılacak Son teknoloji jetpack'ler ilk defa bir yarışta karşımıza çıkacak. 28 Şubat'ta yapılacak gösteri uçan insanlara sahne olacak.

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ensonhaber.com

Teknolojinin oldukça gelişmesiyle, son yıllarda çeşitli hava araçları karşımıza çıkıyor. Şüphesiz bu araçlardan en ilgi çekici olanı ise jetpack'ler.

İnsanları uçurma amacıyla yola çıkan bu teknolojinin arkasındaki şirketler, gelecekte jetpack'lerin daha fazla yaygınlaşacağına inanıyor.

Bu muhteşem yeni nesil kişisel uçuş cihazlarının rekabet ateşinde nasıl göründüğünü ve performans gösterdiğini görmenin zamanı geldi.

Gravity Industries, dünyanın ilk jetpack yarışının bir aydan kısa bir süre içinde gerçekleşeceğini duyurdu.

İlk yarış 28 Şubat'ta

Yıllar süren gösteri uçuşları, acil durum müdahale test uçuşları, askeri tatbikatlar ve hatta omuza monteli, kafa takipli silah sistemleriyle yapılan canlı atış tatbikatlarından sonra, şimdi Gravity yarışa çıkmaya hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, dünyadaki ilk jetpack yarışı 28 Şubat tarihinde Dubai'de gerçekleştirilecek.

Dubai hükümeti ile imzalanan anlaşma kapsamında, dünyanın ilk jet suit yarışı, Dubai Boat Show kapsamında Dubai Limanı ile Skydive Dubai arasındaki bölgede yapılacak..

BAE pilotu Ahmed Al Shehhi, İngiltere'de Gravity ile eğitime başladı ve diğer yedi pilotla birlikte yarışa katılmayı planlıyor.

Bunun zamana karşı mı yoksa kafa kafaya bir yarış mı olacağı belli olmasa da şirketin, birden fazla pilotun birbirine yakın uçması konusunda kesinlikle çok fazla deneyimi var.

Şirketin 2017'de geliştirdiği jet kıyafeti, o zamandan bu yana inanılmaz manevra kabiliyeti, hassasiyet ve hız özellikleri sunacak şekilde güncellendi.

Gravity'nin jet kıyafeti, tek bir jet türbinini entegre olarak çalıştırıyor, yakıt deposu sırt çantasıyla birlikte pilotun arkasına yerleştiriliyor.