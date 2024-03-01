Dünyanın ilk jetpack yarışı Dubai'de yapıldı Son teknoloji jetpack'ler ilk defa bir yarışta karşımıza çıktı. 28 Şubat'ta yapılan gösteri, dünyanın ilk jetpack yarışı olarak kayıtlara geçti.

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ensonhaber.com

Teknolojinin oldukça gelişmesiyle, son yıllarda çeşitli hava araçları karşımıza çıkıyor. Şüphesiz bu araçlardan en ilgi çekici olanı ise jetpack'ler.

İnsanları uçurma amacıyla yola çıkan bu teknolojinin arkasındaki şirketler, gelecekte jetpack'lerin daha fazla yaygınlaşacağına inanıyor.

Bu muhteşem yeni nesil kişisel uçuş cihazlarının rekabet ateşinde nasıl göründüğünü ve performans gösterdiğini görmenin zamanı geldi.

İlk jetpack yarışı yapıldı

Gravity Industries, dünyanın ilk jetpack yarışını 28 Şubat'ta Dubai'de gerçekleştirdi.

1500 beygirlik jet giysilerini kuşanan 7 pilot, Dubai'de dünyanın ilk "jet giysi yarışında" mücadele etti. Görüntüler süper kahraman filmlerini akıllara getirdi.

Jetpack'ler, Emirates havayollarının Airbus A380 ve Boeing 777 uçaklarıyla aynı yakıt türünü kullandı.

Jetpack giyen pilotların güvenliğini korumak için yarış, Skydive Dubai paraşüt merkezi yakınında su üzerinde gerçekleştirildi. Yarış sırasında bir pilot suya düşmekten kurtulamadı.

Yarışın galibi, pilot Issa Kalfon oldu. Deneyimli pilot, yarıştan sonra şunları söyledi:

Uçuş öncesi gergin ve endişeliydim. Her şey sıcak ve motorlar size bağırıyor. Ancak, jet kıyafeti oldukça güvenli ve kullanımı kolay.

Gravity Industries, jet kıyafetinin şu anda saatte 128 kilometre hıza ulaşabildiğini söylüyor.

Şirketin 2017'de geliştirdiği jet kıyafeti, o zamandan bu yana inanılmaz manevra kabiliyeti, hassasiyet ve hız özellikleri sunacak şekilde güncellendi.

Gravity'nin jet kıyafeti, tek bir jet türbinini entegre olarak çalıştırıyor, yakıt deposu sırt çantasıyla birlikte pilotun arkasına yerleştiriliyor.