Dünyanın ilk robot CEO'su göreve başladı

Çin merkezli oyun şirketi NetDragon Websoft, dünyanın ilk robot CEO'sunu görevlendirdi.

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin oldukça gelişmesiyle, artık birçok farklı amaç için kullanılabilen robotlar karşımıza çıkmaya başladı.

Daha çok sağlık alanında kullanılmaya başlanan robotlar, artık şirketlerin yönetimlerini de devralmaya başladı.

Çin merkezli oyun şirketi NetDragon Websoft, yapay zeka destekli sanal bir insansı robot olan Tang Yu'yu şirketin CEO'su olarak atadı.

Bu atama, kurumsal yönetimi dönüştürmek ve operasyonel verimliliği bir adım öteye taşımak için yapay zeka kullanımına öncülük etme yönünde bir hareket olarak kayda geçti.

Sanal ortamda şirketi yönetecek

10 milyar dolarlık şirketi yönetecek CEO robot, herhangi bir fiziksel bedene sahip olmayacak ve tamamen sanal ortamda varlığını sürdürecek

Robot, Fujian NetDragon Websoft şirketinin bundan sonraki en kıdemli yöneticisi olacak. Şirketin tüm operasyonu, robotun sorumluluğunda olacak.

Tang Yu ayrıca, günlük operasyonlarda rasyonel karar vermeyi desteklemek ve daha etkili bir risk yönetim sistemi sağlamak için gerçek zamanlı bir veri merkezi ve analitik araç olarak hizmet edecek.

Ayrıca,Tang Yu'nun, yeteneklerin geliştirilmesinde ve tüm çalışanlar için adil ve verimli bir iş yeri sağlanmasında kritik bir rol oynaması bekleniyor.

NetDragon Başkanı Dr. Dejian Liu, "Yapay zekanın kurumsal yönetimin geleceği olduğuna inanıyoruz ve Bayan Tang Yu'yu atamamız, işimizi yürütme şeklimizi yenilemek için yapay zeka kullanımını gerçekten benimseme taahhüdümüzü temsil ediyor.

"Algoritmaları genişletmeye devam edeceğiz"

Açık, etkileşimli ve son derece şeffaf bir yönetim modeli oluşturmak için Tang Yu'nun arkasındaki algoritmalarımızı genişletmeye devam edeceğiz ve kademeli olarak meta veri tabanına dayalı bir çalışma topluluğuna dönüşeceğiz." ifadelerini kullandı.