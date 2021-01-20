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    Dünyanın ilk robot şefi, 345 bin dolara satışa çıktı

    Moley Robotics, ilk olarak 2015 yılında tanıttığı robot şefleri satışa çıkarıyor. 5 binden fazla yemek tarifi bilen robot, aynı zamanda bulaşık da yıkayabiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 16:27
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 17:21
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    Dünyanın ilk robot şefi, 345 bin dolara satışa çıktı

    Son zamanlarda oldukça sık karşımıza çıkan robotlara bir yenisi daha eklendi. Ancak bu sefer bahsedeceğimiz robot, diğerlerinden biraz daha farklı.

    Moley Robotics adlı bir şirket, ilk olarak 2015 yılında tanıttığı ve mutfakta hizmet veren şef robotlarının artık satışa hazır olduğunu duyurdu.

    5 binin üzerinde yemek tarifi hafızasına sahip dünyanın ilk şef robotu, aynı zamanda yemekten sonra bulaşıkları da yıkayabiliyor.

    Dünyanın ilk robot şefi satışa çıktı - VİDEO

    moley robotics

    Mutfağın tavanına raylı sistemle yerleştirilen bir çift koldan oluşan şef robot, tencere ve tava gibi her türlü mutfak araç gerecini kullanabiliyor ve hassas parmaklarıyla ocak ve fırın gibi cihazları da çalıştırabiliyor.

    Robot, üzerinde bulunan kameralar sayesinde mutfaktaki her şeyin detaylı haritası çıkarıyor ve bu sayede bulaşıkları yıkayıp ortalığın da temiz kalmasını sağlıyor.

    Kullanıcılar, robot ile birlikte gelen dokunmatik ekran üzerinden mutfak şefinin hangi yemeği yapması gerektiğine karar veriyor ve 5 binden fazla tariften istediklerini robota yaptırabiliyor.

    FİYATI CEP YAKIYOR

    Moley Robotics tarafından yapılan açıklamaya göre, mutfakta yemek derdinden kurtulmak isteyenler, robot için 345 bin doları gözden çıkarmak zorunda.

    moley robotics

    nusret

    moley robotics

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