Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Her ne kadar bilim kurgu filmlerini andırsa da uçan arabalar önümüzdeki yıl Avrupa'da yolcu taşımaya başlayabilir.

Slovakya merkezli Klein Vision şirketi, dünyanın ilk seri üretim uçan arabası olan "AirCar"ın 2026 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacağını iddia ediyor.

Spor bir coupe tarzında tasarlanan, dört tekerleği ve iki kanadı bulunan bu hibrit araç, havaya yükselmeden önce pistte hız kazanıyor.

AİRCAR OTOMOBİLDEN UÇAĞA DÖNÜŞÜYOR

İki kişilik uçan araba AirCar, kalkışa hazırlanırken geri çekilebilen kanatlarını iki dakikadan kısa bir sürede açabiliyor ve ardından varış noktasına ulaştığında tekrar katlayabiliyor.

Normal benzinle çalışan ve 340 beygire kadar motor seçenekleri sunan araç, yaklaşık 300 metrelik pistte 124 mil hıza ulaşarak havalanıyor ve havada 155 mil seyir hızına ulaşıyor.

Maksimum 18 bin feet yüksekliğe çıkabilen AirCar'ın menzili ise 1.000 kilometre olarak açıklandı.

AİRCAR'IN SATIŞ FİYATI YÜKSEK OLACAK

Klein Vision, aracın 2026 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacağını tahmin ederken, başlangıç fiyatının 800 bin dolar olacağını, ancak özelliklere bağlı olarak 1 milyon dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

Şirketin kurucu ortağı Anton Zajac, pillerin enerji yoğunluğu yeterli düzeye ulaştığında AirCar'ın elektrikli bir versiyonunun da geleceğini söyledi.

'AirCar 2' olarak adlandırılan bir sonraki prototipin ise eylül ayında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

Geliştiricileri, AirCar'ın satışa sunulduğunda eğlence amaçlı geziler veya Uber tarzı ticari bir taksi hizmeti olarak kullanılmaya uygun olacağını söylüyor.

Araç, ana vatanı Slovakya'da Ocak 2022'de Uçuşa Elverişlilik Sertifikası'nı alarak ticari yolcu taşımacılığına izin kazandı.

Morgan Stanley'e göre, uçan arabaların küresel pazarının 2040 yılında 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.