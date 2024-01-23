Dünyanın ilk süper lüks denizaltısı: Migaloo M5 Dünyanın ilk süper denizaltısı olan Migaloo M5; yüzme havuzu, şarap mahzeni ve sinemaya sahip. Denizaltı, dört hafta boyunca 20 yolcuyu su altında tutabiliyor.

ensonhaber.com

Jeff Bezos ve Roman Abramovich gibi milyarderler, halihazırda süper yatlar olarak bilinen devasa yüzen gezi teknelerine sahip.

Peki ya okyanusun derinliklerine hayranlıkla bakmak için lüks gemilerini yüzeyin altına indirmek isterlerse?

Avusturyalı tasarım firmasının bu soruya bir cevabı var: 'Yatçılığın geleceği' olarak tanımlanan dünyanın ilk süper denizaltısı.

4 hafta suyun altında kalabiliyor

165 metre uzunluğa sahip 'Migaloo M5', dört hafta boyunca sürekli olarak su altında kalabiliyor, 20 yolcu ve 40 mürettebat üyesini taşıyabiliyor.

Bir yüzme havuzu, şarap mahzeni ve sinema ile donatılmış olarak gelen süper denizaltının inşa maliyeti ise yaklaşık 2 milyar dolar.

Migaloo M5, Titanik'in derinliğinin yarısından biraz fazla olan 250 metre derinliğe dalabilir.

İddialı gemi, adını tamamen beyaz kambur balinadan alan Avusturya'nın Graz kentinde bulunan tasarım firması Migaloo tarafından tasarlandı.

Hedef sadece zenginler

CEO Christian Gumpold, özellikle milyarderleri hedef aldıklarını belirterek şunları söyledi:

Hedef grubumuz, süper yat deneyimi olan veya olmayan, ayrıcalık, güvenlik, macera veya deneyim konusunda olağanüstü talepleri olan vizyon sahibi milyarderlerdir.



Bu tamamen yeni bir proje olduğundan, tasarım ve inşaat süreci çok maliyetli olacak ve birçok yeni karar almamız gerekecek.

Yeni denizaltı, diğer denizaltılar gibi su altına dalış yapmadan önce yüzeyde de çalışabiliyor.

Gemi, dalış yapmadan önce misafirlerin helikopterle karşılanması için bir helikopter pistine ev sahipliği yapıyor.

Alçalma, büyük yerleşik depolama tanklarının kaldırma kuvvetini azaltmak için suyla dolması durumunda tetikleniyor.

Bu arada, lüks iç mekan büyük ölçüde altın ve beyaz deriyle kaplanmış ve rahat kanepeler, şezlonglar ve ortam aydınlatmasıyla tamamlanıyor.

Ayrıca bir merdiven, yolcuları aşağıdaki basınçlı gövdeye götürüyor, burada bir izleme penceresinden okyanusun derinlikleri seyredilebiliyor.

Migaloo gibi tasarım firmaları, milyarderleri cezbetmek ve onları hayata geçirmek amacıyla çeşitli projeler hayata geçiriyor.

Yaklaşık on yıl önce Migaloo, dünyanın herhangi bir yerine taşınabilecek yüzen özel adalara ilişkin bir konsept yayınlamıştı. Ancak bu konsept, şimdiye kadar hayata geçmedi.