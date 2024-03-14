Dünyanın ilk yapay zeka yazılım mühendisi: Devin ABD merkezli Cognition AI, tarihin ilk yapay zeka ürünü yazılım mühendisi olan Devin'i tanıttı.

ensonhaber.com

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerine olan yatırımlar arttı. Birçok şirket, kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için milyarlarca dolar harcamaya başladı.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, artık çocukların yazılım ve kodlama öğrenmesine gerek olmadığını, çünkü bu işi yapay zekanın yaptığını söylemişti.

Yapay zeka yazılım mühendisi tanıtıldı

Şimdi ise ABD merkezli Cognition AI adlı firma, ilk yapay zekâ yazılım mühendisi Devin'i tanıttı.

Devin; kodlama hatalarını ayıklama, kod yazma ve dağıtma işlemlerini yapabiliyor, olası hataları tespit ediyor ve hatalarından ders çıkarabiliyor.

Yapay zeka, bir insan geliştiricinin ihtiyaç duyduğu kod editörü, kodlama ortamları gibi ekipmanları da kullanabiliyor.

Türünün ilk örneği olan bu yapay zeka asistanı, basit bir komut alıp onu işleyen bir web sitesine veya yazılım programına dönüştürme yeteneğine sahip.

Devin, adaptif ve öğrenme yeteneği sayesinde, kullanıcıyla gerçek zamanlı iş birliği yapabiliyor ve tasarım sürecine aktif olarak katkı sağlayabiliyor.

Ayrıca, yeni teknolojileri öğrenme yeteneği, onu esnek ve geniş bir yelpazedeki görevler için uygun hale getiriyor.

Devin'in yapabildiği diğer şeyler arasında en dikkat çekenlerden biri ise uçtan uca bir uygulama geliştirebilmesi.

Öte yandan, geliştirici Cognition AI, dünyanın ilk yapay zeka yazılım mühendisi Devin hakkında şimdilik çok fazla bilgi açıklamadı.