Dünyanın ilk yapay zekalı yol onarım aracı test ediliyor Birleşik Krallık'ta dünyanın ilk yapay zeka destekli yol onarım aracı test ediliyor. Testlerin başarılı olması durumunda robot, caddeler üzerinde devriye gezecek.

ensonhaber.com

Kendi kendine çalışan bir robotun, sokaklarda suç için değil çukurlar için devriye gezdiği bir gelecek hayal edin.

Bu gelecek, Robotiz3d tarafından Liverpool Üniversitesi ve Hertfordshire İlçe Konseyi Karayolları Mühendisleri ile ortaklaşa geliştirilen öncü otonom robot ARRES PREVENT'in piyasaya sürülmesiyle adım adım yaklaşıyor.

İlk defa yollarda test edilecek

Yapay zeka kullanarak çukurları tespit etmek ve onarmak için tasarlanan bu yenilikçi teknoloji, ilk kez kamuya açık yollarda test edilecek.

ARRES, sıradan bir yol onarım sistemi değil. Otonom robot, çukurları tespit etmek ve doldurmak için yapay zeka kullanıyor ve suyun içeri sızmasını ve daha fazla hasara yol açmasını engelliyor.

Şimdiye kadar bu otonom aracın testleri laboratuvar ortamında sınırlıydı, ancak yakında Hertfordshire'daki bir yerleşim sokağında testlere tabi tutulacak.

Bu teknoloji, çukur tespiti ve onarımında önemli ölçüde zaman ve para tasarrufu sağlayabilir, sürücülerin aksamalarını azaltabilir ve yüksek kaliteli yol ağlarını koruyabilir.

ARRES'in konuşlandırılması, kalıcı yol bakımı sorununun çözümünde ileriye doğru atılmış önemli bir adım olabilir.

Başarılı olması durumunda, bu teknoloji asırlık çukur sorununa çözüm bulma yöntemimizi değiştirebilir, yollarımızı daha güvenli ve işe gidiş gelişlerimizi daha sorunsuz hale getirebilir.

Bu, teknolojinin, özellikle de yapay zekanın dünyamızı nasıl daha iyiye doğru şekillendirdiğinin bir kanıtı.

Geliştirilmesine 2020 yılında başlanan robot, şu anda dünyanın herhangi bir yerindeki tek otonom yol onarım aracı olma özelliğini taşıyor.

Robot nasıl çalışıyor

Robot, otonom olarak yollarda devriye gezerek ve kameralarla yüzeyi tarayarak çalışıyor.

Ardından yapay zekanın yardımıyla yol yüzeyindeki çöküntüleri tespit edebiliyor ve bunları çukur veya çatlak olarak sınıflandırabiliyor.

Robot eğer bir asfaltta hasar tespit ederse, bunu hemen onarmaya veya hasarı daha sonra incelenmesi için bir listeye ekliyor.

Robot onarım yapmaya karar verirse, daha fazla hasara neden olabilecek suyu dışarıda tutmak için çatlağa dolgu malzemesi enjekte ediyor.