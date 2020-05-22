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    Dünyanın ilk yüzen nükleer güç santrali göreve başladı

    Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, dünyanın ilk yüzer nükleer güç santralinin ticari faaliyete başladığını duyurdu.
    • AA
    • 22.05.2020 - 17:17
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    Dünyanın ilk yüzen nükleer güç santrali göreve başladı

    Yapımına 2007 yılında başlanan ve 2010 yılında suya indirilen, dünyanın ilk yüzen nükleer güç santrali Akademik Lomonosov, ticari faaliyetlerine başlıyor.

    Rosatom'a bağlı Rosenergoatom’dan yapılan açıklamada, Rusya'nın doğusundaki Çukotka bölgesinde bulunan Akademik Lomonosov yüzen santralinin faaliyetlerine başlanması için gerekli izinlerin alındığı belirtildi.

    akademik

    BUGÜN FAALİYETE GEÇTİ

    İzinlerin alınmasının ardından, yüzen santralin bugün ticari olarak faaliyete geçtiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Akademik Lomonosov, dünyanın en kuzeyinde yer alan nükleer güç santrali olarak faaliyete geçmiş bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

    Dünyanın tek yüzer nükleer santrali olan Akademik Lomonosov, toplam 70 megavat kurulu güce sahip 2 reaktörden oluşuyor.

    Akademik Lomonosov

    Instagram: @eshteknoloji

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