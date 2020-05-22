Dünyanın ilk yüzen nükleer güç santrali göreve başladı

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Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, dünyanın ilk yüzer nükleer güç santralinin ticari faaliyete başladığını duyurdu.

Yapımına 2007 yılında başlanan ve 2010 yılında suya indirilen, dünyanın ilk yüzen nükleer güç santrali Akademik Lomonosov, ticari faaliyetlerine başlıyor.

Rosatom'a bağlı Rosenergoatom’dan yapılan açıklamada, Rusya'nın doğusundaki Çukotka bölgesinde bulunan Akademik Lomonosov yüzen santralinin faaliyetlerine başlanması için gerekli izinlerin alındığı belirtildi.

BUGÜN FAALİYETE GEÇTİ

İzinlerin alınmasının ardından, yüzen santralin bugün ticari olarak faaliyete geçtiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Akademik Lomonosov, dünyanın en kuzeyinde yer alan nükleer güç santrali olarak faaliyete geçmiş bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Dünyanın tek yüzer nükleer santrali olan Akademik Lomonosov, toplam 70 megavat kurulu güce sahip 2 reaktörden oluşuyor.