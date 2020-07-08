Dünya'nın manyetik alanı 10 kat daha hızlı değişiyor

Bilim insanları, Dünya’nın manyetik alanının düşünülenden 10 kat daha hızlı değiştiğini ortaya çıkardı.

Dünya'nın sürekli değişen manyetik alanını, Dünya'nın dış çekirdeğini oluşturan erimiş metalin dönerek akması üretiyor ve düzenliyor.

Sıvı demir hareket ettikçe, yüzeydeki manyetik alana güç veren elektrik akımları oluşuyor.

Bilim insanları, jeolojik zamanlar içerisindeki manyetik alanın nasıl değiştiğini hesaplamak için tortular, lav akıntıları ve insan yapımı manyetik alanları analiz etti. Ancak şimdiye kadar elde edilen verilerde hata payının bulunma olasılığı oldukça yüksekti.

YENİ YÖNTEM KULLANILDI

Bilim insanları, manyetik alanın nasıl meydana gelmiş olabileceğini anlamak için bilgisayar simülasyonları kullandı ve Dünya'nın manyetik alanının son 10 bin yılda nasıl değişmiş olabileceğine dair veriler sağladı.

10 KAT DAHA HIZLI DEĞİŞİYOR

Leeds ve Kaliforniya üniversiteleri tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Dünya’nın manyetik alanının yönündeki değişiklikler daha önce düşünülenden 10 kat daha hızlı gerçekleşiyor.

En hızlı değişimler ise manyetik alan zayıfladığında meydana geliyor. Bu durum, manyetik alan ters döndüğünde yani kutupları yer değiştirdiğinde ya da kuzey veya güney kutuplarından uzaklaştığı zamanlarda yaşanıyor.

Araştırmanın yöneticilerinden ve Leeds Üniversitesi'nden Chris Davies, "400 yıl öncesinin manyetik alanı hakkındaki bilgilerimiz epey eksik. Bu hızlı değişimler, sıvı çekirdeğin daha aşırı davranışlarından bazılarını temsil ediyor. Bu nedenle manyetik alan değişimleri, Dünya'nın derinliklerinde neler olduğu ile ilgili önemli bilgiler verebilir." ifadelerini kullandı.