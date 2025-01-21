Dünyanın manyetik kutbunun konumu değişiyor

AA & Ensonhaber

Bilim insanları, Dünya üzerindeki bir noktanın konumunun, sabit bir referans noktası olan coğrafi Kuzey Kutbu’na kıyasla, sürekli değişen Dünya’nın manyetik alanına göre belirlendiğini vurguladı.

Manyetik alanın bu dinamik yapısı, küresel navigasyon ve konumlandırma sistemlerini sürekli olarak güncellenmeye zorluyor.

TÜM NAVİGASYONLAR GÜNCELLENMELİ

Manyetik kuzey kutbunun yeni konumunu belirleyen ekipte yer alan İngiliz Jeoloji Araştırma Merkezi’nden jeofizikçi ve jeomanyetizma uzmanı Dr. William Brown, bu değişimlerin önemli sektörlerde ciddi etkiler yaratacağını söyledi:

Büyük hava yolları, tüm uçak filolarındaki navigasyon yazılımlarını yeni modele göre güncellemek zorunda kalacak. Aynı şekilde, NATO bünyesindeki ordular, karmaşık navigasyon sistemlerini bu yeni konuma göre yeniden düzenlemek durumunda kalacak.

CNN'in haberine göre; ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nden (NOAA) kıdemli araştırmacı Dr. Arnaud Chulliat ise, manyetik kuzeyin gelecekteki konumuna dair önceki tahminlerinin son güncellemeyle doğrulandığını belirtti.

MANYETİK KUZEYİN HAREKETİNDEKİ DRAMATİK DEĞİŞİM

Bilim insanları, manyetik kuzey kutbunun son yıllarda alışılmadık derecede hızlı bir şekilde hareket ettiğini ve bu fenomenin nedenlerinin hala net bir şekilde açıklanamadığını dile getirdi. Dünya’daki yaşamın, 100 milyon yıldan fazla bir süredir birçok manyetik kutup değişimine şahit olduğunu, ancak modern teknolojinin bulunduğu çağda bu tür bir olayın henüz yaşanmadığını vurguladılar.

Küresel konumlandırma sistemlerinin (GPS), uçaklar ve gemiler dahil birçok araçta Dünya Manyetik Modeli’ni (WMM) kullanarak manyetik kuzeyi bulduğunu belirten uzmanlar, bu modelin İngiliz Jeoloji Araştırma Merkezi ve NOAA tarafından geliştirildiğini ifade etti. WMM, manyetik kuzeyin geçmiş hareketlerine dayanarak gelecekteki kaymaları tahmin etmek için kullanılıyor.

1831 yılında İngiliz kaşif Sir James Clark Ross’un manyetik kuzey kutbunu Kuzey Kanada’da, gerçek Kuzey Kutbu’nun yaklaşık 1610 kilometre güneyinde keşfettiği biliniyor. O zamandan bu yana kutup her yıl doğuya doğru kayarak Sibirya’ya doğru yaklaşıyor. Bu hareketin hızlanması, bilim ve teknoloji dünyasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor.