Dünyanın üçe katlanan ilk telefonu Huawei Mate XT tanıtıldı: İşte fiyatı Huawei, dünyanın ilk üçe katlanabilir telefonu Mate XT'yi resmen tanıttı. Telefonun özelliklerine ve fiyatına yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi

Teknoloji devi Huawei, uzun süredir beklenen katlanabilir telefonunu resmen tanıttı.

Normal katlanabilir telefonlardan farklı olarak iki menteşeye sahip olan ve üç kez katlanan Mate XT isimli telefon, pazarda yeni bir çığır açmayı hedefliyor.

Şirketin açıklamalarına göre, telefon ultra premium bir his sunacak ve kullanıcılara benzersiz bir deneyim yaşatacak.

HUAWEI MATE XT NELER SUNUYOR

Mate XT’yi açtığınızda karşınıza 120 Hz yenileme hızına sahip 10,2 inçlik 2232 x 3184çözünürlükte LTPO OLED ekran çıkıyor. Telefonun kapalı haldeki ekranı ise 6,4 inç ve 7,9 inç seviyelerine düşüyor.

Çinli teknoloji devi, diğer telefonlarında olduğu gibi işlemciyi açıklamasa da telefonun Pura 70’de yer alan Kirin 9010 5G işlemcisinden güç aldığı söyleniyor.

Huawei Mate XT modelinde 16 GB RAM, 1 TB depolama ve 66W hızlı şarj destekli 5.600 mAh batarya yer alıyor.

Kamera tarafına baktığımızda, arkada 50 MP’lik ana (f/1.4), 12 MP’lik periskop telefoto (f/3.4) ve 12 MP’lik ultra geniş (f/2.2) sensör karşımıza çıkıyor. Telefonun ön tarafında ise 8 MP’lik (f/2.2) bir selfie kamerası bulunuyor.

HUAWEI MATE XT FİYATI

Huawei'nin üçe katlanabilen telefonu Mate XT, aşağıdaki fiyatlarla Çin'de satışa sunuldu.

16 GB RAM + 256 GB depolama - 2.820 dolar

16 GB RAM + 512 GB depolama - 3.108 dolar

16 GB RAM + 1 TB depolama - 3.390 dolar