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    Dünya'nın yakınından geçen dev göktaşı, bir gün sonra fark edildi

    Dünya'nın yakınından geçen ve kimsenin görmediği göktaşı, ancak geçişinden bir gün sonra fark edildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 12:45
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 12:58
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    Dünya'nın yakınından geçen dev göktaşı, bir gün sonra fark edildi

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor. Peki ya tespit edilemeyenler?

    İşte bu sorunun cevabı, oldukça tehlikeli olabilir. Çünkü tespit edilemeyen bir göktaşı aniden Dünya'ya çarptığında felakete hazırlıksız yakalanmış oluruz.

    Dünya'nın yakınından geçen ve kimsenin görmediği 2021 SG isimli göktaşı, 16 Eylül'de Dünya'nın 246 bin kilometre yakınından geçti.

    GEÇTİKTEN SONRA TESPİT EDİLDİ

    NASA'dan yapılan açıklamaya göre gök cismi, Güneş yönünden geldiği için yaklaşırken tespit edilemedi ve ancak bir gün sora farkına varılabildi.

    Dünya nın yakınından geçen dev göktaşı, bir gün sonra fark edildi #1

    NASA'da çalışan Eddie Irizarry, söz konusu göktaşının 2013'te Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki gök cisminden yaklaşık 4 kat daha büyük olduğunu belirtti. Uzmanlara göre 2021 SG'nin çapı tahmini olarak 42-94 metre arasında.

    Çelyabinsk'e düşen göktaşının yarattığı şok dalgaları nedeniyle en az bin 500 kişi yaralanmış, 300 milyon lirayı aşan maddi hasar oluşmuştu. O zamanlarda göktaşı, benzer şekilde Güneş yönünden geldiği için bilim insanları tarafından tespit edilememişti.

    NASA, KÖR NOKTAYA ARAÇ GÖNDERECEK

    NASA, 2026'da NEO Surveyor adlı bir uzay gemisini Dünya'yla Güneş arasındaki kör noktaya göndererek, Dünya'dan görülemeyen nesnelerin tespit edilmesini sağlamayı planlıyor.

    Dünya nın yakınından geçen dev göktaşı, bir gün sonra fark edildi #2

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