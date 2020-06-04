e-Devlet, aylık 500 milyon kullanım sayısına ulaştı

Aylık ortalama 300 milyon olan e-Devlet kullanım sayısı, nisan ve mayıs aylarında 500 milyona kadar çıktı.

Devlet hizmetlerini, kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak kullanıcılarına sunan e-Devlet platformu, aylık ortalama 300 milyon olan kullanım sayısını nisan ve mayıs aylarında 500 milyona kadar çıkardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2020 sonuna kadar, e-Devlet Kapısı'ndan hizmet veren kamu kurum sayısının 710'a çıkmasını öngörüyoruz." dedi.





KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE e-DEVLET KULLANIMI ARTTI

Koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde, "hayatın eve sığdığını" belirten Karaismailoğlu, "e-Devlet Kapısı kullanım sayılarında rekorlar kırıldı. Aylık ortalama 300 milyon olan e-Devlet kullanım sayısı, nisan ve mayıs aylarında 500 milyona ulaştı.

Özellikle, bakanlığımız hizmetlerinden, PTT maske başvurusu başta olmak üzere, sosyal yardım başvuruları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sorgulaması ile Sağlık Bakanlığı HES kodu oluşturma ve sorgulama hizmetleri için e-Devlet Kapısı'nı çok yoğun olarak kullandık.

Bu kadar yüklenmenin ve yoğun kullanımın söz konusu olduğu e-Devlet Kapısı hizmetlerinin aksamadan yürütülmesinden dolayı Türksat AŞ'ye, ayrıca teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.