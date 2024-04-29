Efsane geri döndü: Karşınızda 2024 model Nokia 3210 Geçtiğimiz günlerde birçok yeni ürün tanıtan HMD Global, Nokia 3210’nun 2024 versiyonunu ilk defa gösterdi.

ensonhaber.com

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla adından söz ettiriyor.

Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, eski modellerini canlandırmaya devam ediyor.

Yeni Nokia 3210 geliyor

Geçtiğimiz yıl içerisinde birçok efsane Nokia modelinin yeni sürümünü piyasaya süren şirket, şimdi de Nokia 3210 modelini yeniliyor.

Göz alıcı bir mavi tonlu telefon, ünlü Nokia 3210'un tasarım detaylarını ve özelliklerini koruyor.

1999 yılında piyasaya sürülen Nokia 3210'un çağdaş tasarımı, 2024 yılında dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Akıllı telefon kategorisine girmeyecek olan telefon, muhtemelen 4G bağlantısı ve WhatsApp gibi özelliklere sahip olacak.

Telefonun ne zaman tanıtılacağı ve piyasaya sürüleceği şimdilik belirsiz.