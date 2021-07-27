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    Efsane oyun Contra, mobil platformlara geri döndü

    Bir süredir ön kayıt sürecinde olan Contra Returns, Türkiye dahil birçok ülkede Android ve iOS platformlarında erişime açıldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 11:34
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    Efsane oyun Contra, mobil platformlara geri döndü

    Konami'nin unutulmaz klasikleri arasında yer alan efsane oyun Contra, uzun süren ön kayıt sürecini tamamladı ve nihayet mobil platformlarda erişime açıldı.

    Uzun süredir Çin ve Tayvan’da Garena Contra adıyla oynanan yeni oyun Contra Returns, Türkiye dahil tüm dünyadaki Android ve iOS cihazlarına indirilebiliyor.

    Bill olarak başladığınız oyunda, 200 civarında bölüm yer alıyor. İki boyutlu oynanışa 3 boyutlu görseller ve çeşitli animasyonlar eşlik ediyor.

    Ayrıca oyunda, klasik Contra'da görmeye alışık olduğumuz çeşitli efektler ve görseller de yer alıyor.

    contra returns

    ONLINE MODU DA MEVCUT

    Klasik hikaye modundan sıkılanları da düşünen Konami, oyunu arkadaşlarınızla oynamanıza ve PvP turnuvalarına katılmanıza da izin veriyor.

    Oyun içi satın alım yapmadan da kolaylıkla oynanabilen oyunda, güçlü silahların yanında robotlar da kullanılabiliyor.

    Aşağıdaki bağlantılardan Contra Returns Android ve iOS indirme ekranına ulaşabilirsiniz.

    CONTRA RETURNS

    CONTRA

    KLASİK CONTRA'DAN GÖRSELLER

    CONTRA

    CONTRA

    CONTRA

    CONTRA

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