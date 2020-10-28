Efsane oyun serisi Assassin's Creed dizi oluyor

Bir efsane oyun daha dizi olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Assassin's Creed oyununun dizisi için çalışmalar başladı.

Ubisoft tarafından geliştirilen ünlü oyun serisi Assassin's Creed, ilk olarak 2007 yılında oyunseverlerle buluşmuştu. Oyunun oldukça beğenilmesinin ardından harekete geçen Ubisoft, günümüze kadar neredeyse her yıl Assassin's Creed serisine yeni oyunlar ekledi.

DİZİ OLUYOR

Ubisoft Film & Television’dan Jason Altman ve Danielle Kreinik’in yönetici yapımcılığını üstleneceği Assassin's Creed dizisi için hazırlıklar başladı.

Jason Altman, "10 yıldan fazla bir süredir, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayran, Assassin’s Creed markasının ikonik bir seri haline gelmesine yardımcı oldu.

Assassin’s Creed dizisi yaratmaktan dolayı heyecan duyuyoruz ve Assassin’s Creed evrenindeki bir sonraki destanı geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

Assassin's Creed oldukça uzun bir oyun serisi olduğu ve farklı zamanlarda geçtiği için, dizinin hangi oyun ve zamanı baz alacağı şu an için bilinmiyor.

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