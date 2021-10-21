Ekim ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Ekim ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine ekim ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 11 yeni oyun eklenecek.

EKLENECEK OYUNLAR

19 Ekim

Into the Pit - (Konsol, PC)

Outriders - (PC)

21 Ekim

Dragon Ball FighterZ - (Konsol, PC)

Echo Generation - (Konsol, PC)

Everspace 2 - (PC)

28 Ekim

Age of Empires IV - (PC)

Alan Wake’s American Nightmare - (Konsol, PC)

Backbone - (Konsol)

Bassmaster Fishing 2022 - (Konsol, PC)

Nongunz: Doppelganger Edition - (Konsol, PC)

The Forgotten City - (Konsol, PC)

Bu ayın geri kalanında eklenen oyunlara baktığımızda, şüphesiz en dikkat çeken oyunun Age of Empires 4 olduğunu söyleyebiliriz.

Microsoft tarafından ilk olarak 2019 yılında duyurulan Age of Empires 4, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz haftalarda ön siparişe açılmıştı.

28 Ekim'de yayınlanacak olan Age of Empires 4, çıkışının ilk gününde Xbox Game Pass kullanıcılarına sunulacak.