Ekonomiye milyar dolarlık zarar: Nijerya Twitter yasağını kaldırdı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Twitter'a konulan yasağın 7 ay sonra kaldırıldığı bildirildi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran 2021'de yaptığı paylaşım, Twitter tarafından kaldırılmış ve hesabı askıya alınmıştı.

Buhari, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1967-1970 döneminde ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadesini kullanmıştı.

Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını açıklamış, bu yasağı ihlal edenlerin yargılanacağını duyurmuştu.

YASAK RESMEN KALKTI

Ulusal Bilgi Teknolojisi Geliştirme Ajansı (NITDA) Genel Direktörü Kashifu Abdullahi, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya hükümetinin Twitter ile yaptığı müzakerelerde olumlu sonuç elde ettiğini belirtti.

Abdullahi, Twitter'in Nijerya kültürünü, tarihini ve yasalarını saygı duymaya kabul ettiğini kaydederek, bu nedenle hükümetin 4 Haziran'da Twitter'a koyduğu yasağın kaldırdığını duyurdu.

EKONOMİYE BÜYÜK ZARAR

İngiltere merkezli Top10VPN adlı sitenin yaptığı araştırmada, Twitter yasağının Nijerya'daki 104 milyon internet kullanıcısını etkilediği belirtildi.

Ülkede çoğu kişinin Twitter'ı reklam ağı olarak kullandığı ifade edilen araştırmada, yasağın 5 Haziran-13 Ağustos'ta ekonomiye 415 milyon dolara mal olduğu açıklanmıştı. Muhtemelen bu zarar, Ocak 2022'ye kadar 1 milyar doların üzerine çıktı.