Elektrikli araç projesini iptal etmişti: Apple, kişisel ev robotu geliştirmeyi planlıyor Apple'ın kullanıcıları evlerinde takip edebilecek bir robot asistanı araştırdığı öne sürüldü.

ensonhaber.com

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi iptal edilmişti. Yöneticiler, çalışanlara projenin sona ermeye başlayacağını ve ekipteki birçok çalışanın yapay zeka bölümüne kaydırılacağını söyledi.

Apple şansını robot sektöründe deneyecek

Apple'ın elektrikli araba projesini rafa kaldırmasının ardından kullanıcıların kişisel robotu olabilecek yeni bir ürünü araştırdığı kaydedildi.

Apple'daki mühendislerin kullanıcıları evlerinde takip edebilecek bir mobil robotu araştırdıkları ortaya çıktı.

Apple yeni gelir kaynağı peşinde

Apple'ın yeni gelir kaynakları bulma konusunda baskı altında olduğu söyleniyor. Hatta bu baskı, elektrikli araç projesinin iptal edilmesinden sonra daha da artmış durumda.

Apple, robot teknolojisiyle tüketicilerin evlerinde daha büyük bir yer edinebilir ve yapay zeka alanındaki gelişmelerden faydalanabilir.

Apple'ın web sitesinde robotikle ilgili görevler için ilan vermesi, proje üzerinde çalışan ekipleri genişletmeye çalıştığını gösteriyor.

Robotik çalışmaların, Apple'ın donanım mühendisliği bölümü ile John Giannandrea tarafından yönetilen yapay zeka ve makine öğrenimi grubu bünyesinde yürütüldüğü aktarıldı.