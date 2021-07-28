Elektrikli araçları seyir halindeyken şarj edebilen beton

ABD'nin Indiana eyaleti, seyir halindeyken araçları şarj edebilen bir beton teknolojisi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artıyor, ancak hala birçok ülkenin şarj altyapısı yeterli değil.

Son zamanlarda ise bazı şirketler, araçların seyir halindeyken bile şarj olması için çeşitli araştırmalar yapıyor.

Örneğin İngiltere, söz konusu teknolojiye şimdiden 800 milyon dolara yakın bir para yatırmış durumda. Ayrıca İsveç, elektrikli rayları yollara yerleştirmeyi test ediyor. Ancak tüm bu teknolojiler, firmalar tarafından pahalı ve verimsiz kabul ediliyor.

ARAÇLARI ŞARJ EDEN BETON

ABD'de Indiana eyaletinin ulaştırma bakanlığı, şarj edebilir beton teknolojisi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Bu teknolojinin, yol bakım masraflarının düşük olması ve yüksek hızlı şarj desteği sunması için tercih edilebileceğini belirten bakanlık, gömülü mıknatıs parçacıklarla beraber çimento içeren yeni beton teknolojisi üretecek.

Ulusal Bilim Vakfı’nın finansmanıyla birlikte, Purdue Üniversitesi ve Alman Magment şirketi ile yürütülen söz konusu proje kapsamında, magment olarak adlandırılan manyetik çimentonun çalışıp çalışmayacağı laboratuvar ortamında test edilecek.

Eğer testler başarılı olursa, söz konusu çimento bir yola uygulanacak ve araçları şarj etme kapasitesi incelenecek.

Yeni beton teknolojisinin, ağır kamyonları bile 200 kW üzeri şarj etmesi planlanırken, Indiana ulaştırma bakanlığı, yol testleri başarılı olursa bu teknolojiyi eyaletler arasında elektrik dağıtımı için de kullanmayı planlıyor.