Elektrikli araçların beş dakikada şarj olmasını sağlayan batarya geliştirildi

İsrailli bir şirket tarafından elektrikli araçların beş dakika içinde tamamen şarj edilebilmesini sağlayan bataryalar üretildi.

Son yıllarda elektrikli otomobillere olan ilgi artmaya devam ederken, başta Tesla olmak üzere birçok şirket, batarya sorununu tamamen çözmek için çalışmalar yürütüyor.

Otomobil üreticilerinin amacı ise hem daha fazla menzil sunmak, hem de şarj süresini olabildiğince kısaltmak.

5 DAKİKADA TAM ŞARJ

İsrailli şirket Storedot tarafından geliştirilen ve Çin'de üretilen yeni bataryalar, elektrikli araçların şarj dolum sürelerinde devrim yaratıyor. Yeni bataryalar, araçların beş dakika içinde tamamen şarj edilebilmesini sağlıyor..

Daha önce telefonlar, dronelar ve elektrikli scooter'lar için "ultra hızlı dolan" bataryalar geliştiren Storedot, yeni bataryalarıyla elektrikli araç pazarında devrim yaratmayı amaçlıyor.

Şirket, 2025 yılına gelindiğinde, araçların beş dakika içinde 160 kilometre gidebilecek kadar şarj olmasını hedefliyor. Bunu gerçekleştirebilmek için lityum-iyon bataryalar kullanılıyor.