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    Elektrikli uçan taksi SkyDrive SD-03, 2025'te havalanacak

    Japonya merkezli şirket SkyDrive, dikey iniş ve kalkış yapabilen elektrikli uçan taksisi SkyDrive SD-03'ün 2025'te yolcu taşımaya başlayacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 10:32
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    Elektrikli uçan taksi SkyDrive SD-03, 2025'te havalanacak

    Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan taksi hizmeti üzerinde çalışmalar yürütürken, aynı zamanda çeşitli uçuş testleri de yapıldı.

    Aslına bakacak olursak, bazı uçan taksiler şu anda yolcu taşımaya hazır. Ancak düzenleyici kurallar ve alınamayan izinler, şimdilik taşımacılığı engelliyor.

    Bu şirketlerden biri olan Japon SkyDrive, 2025'te Osaka'da düzenlenecek Dünya Expo Fuarı'nda "elektrikli dikey kalkış ve iniş" (eVTOL) sistemine sahip uçan aracıyla taksi hizmeti sunacağını duyurdu.

    Elektrikli uçan taksi SkyDrive SD-03, 2025 te havalanacak #1

    DÜNYANIN EN KÜÇÜĞÜ

    SkyDrive, dört tarafındaki ikişer pervanesine elektrikli motoruyla güç veren ve test edilen SkyDrive SD-03 modelini, dünyanın en küçük eVTOL aracı olarak geliştirmeyi hedefliyor.

    Tokyo merkezli firmanın, Toyota Motor ve Mitsubishi Heavy Industries şirketlerinde mühendisler dahil yaklaşık 100 çalışanı bulunuyor.

    GEÇEN YIL İLK TESTLER YAPILMIŞTI

    SkyDrive, Japonya'da kamuoyu önünde, içinde insan bulunan ilk uçan araç test uçuşunu  Ağustos 2020'de gerçekleştirmişti.

    Elektrikli uçan taksi SkyDrive SD-03, 2025'te göklerde - VİDEO

    skydrive

    Elektrikli uçan taksi SkyDrive SD-03, 2025 te havalanacak #3

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