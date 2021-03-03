Elektronik ev eşyaları engellilerin erişimine uygun hale getirilecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektronik ev eşyalarının engelliler açısından daha erişilebilir hale getirilmesi için sektör temsilcileriyle görüştü.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektronik ev eşyalarının engelliler açısından daha erişilebilir hale getirilmesi için çalışmalarına hız verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, engelli vatandaşların hizmetlere erişilebilirliğinin artırılması çalışmalarına elektronik ev eşyaları da dahil edildi.

Gelen şikayetler ve talepleri değerlendiren bakanlık, televizyon başta olmak üzere temel bilgi teknolojileriyle ilgili araç ve teçhizatın engelli erişimine uygun donanıma sahip olması, akıllı kumanda ve akıllı TV'lerin özellikle görme engellilerin ihtiyaçlarına cevap vermesi için harekete geçti.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE TOPLANTI YAPILDI

Bu kapsamda, engellilerle ilgili federasyon ve dernek temsilcileri başta olmak üzere, bakanlıkların ilgili kurumları, elektronik sanayi, beyaz eşya yan sanayi, klima imalatçıları ile ilgili üretici, ihracatçı ve tüketici dernek temsilcileri ile konuyla ilgilenen akademisyenlerden oluşan kişilerle çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, engelliler ve ilgili derneklerce elektronik ev eşyaları konusunda engellilerin yaşadıkları sorunlar mercek altına alındı.

Ayrıca elektronik ev eşyaları üreticilerinin engellilerle ilgili düzenlemeleri ve ürünleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Konuya ilişkin toplantılara ilerleyen günlerde de devam edilmesi ve toplantıların kapsamının genişletilmesi yönünde karar alındı.