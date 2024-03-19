Elon Musk, ABD istihbarat teşkilatı için casus uydu ağı kuruyor Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin, ABD istihbarat teşkilatı ile gizli bir sözleşme kapsamında yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kuracağı söyleniyor.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, şu sıralar ABD Uzay Kuvvetleri ile yakın temas halinde.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı ABD Uzay Kuvvetleri, 2022 yılında SpaceX'in Falcon Heavy roketine taşımacılık sertifikası vermişti.

Bu sertifika ile birlikte SpaceX, ABD'nin gizli görevlerde kullanmak için geliştirdiği casus uyduları fırlatabilecek.

ABD, şimdiye kadar casus uyduları fırlatma görevlerini Boeing ve Lockheed şirketlerine veriyordu.

SpaceX, casus uydu ağı kuruyor

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in bir ABD istihbarat ajansıyla gizli sözleşme kapsamında yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kurmaya başladığı belirtildi.

Ağın, SpaceX'in Starshield birimi tarafından, ABD'de casus uyduları yöneten istihbarat kurumu Ulusal Keşif Ofisi (NRO) ile 2021 yılında imzalanan 1,8 milyar dolarlık bir sözleşme kapsamında inşa edildiği kaydedildi.

ABD ordusu güçlenecek

Programın başarılı olması halinde, ABD ordusunun dünyanın hemen her yerindeki potansiyel hedefleri hızlı bir şekilde tespit etme yeteneğini önemli ölçüde geliştireceği belirtiliyor.

Uyduların yerdeki hedefleri izleyebileceğini ve bu verileri ABD istihbarat ve askeri yetkilileriyle paylaşabileceğini belirten kaynaklar, bunun ABD hükümetinin dünyanın hemen her yerinde istihbarat ve askeri operasyonlara yardımcı olacağının altını çizdi.

Dünyanın en büyük uydu operatörü SpaceX, sözleşmedeki rolü ve uydu fırlatmalarıyla ilgili ayrıntılar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.