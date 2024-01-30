Elon Musk açıkladı: İlk defa bir insana Neuralink çipi takıldı ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk, ilk kez bir insana beyin çipinin yerleştirildiğini duyurdu.

ensonhaber.com

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti.

İnsanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek isteyen Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya, geliştirmeye ve sonunda insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.

Elon Musk, şirketin geliştirdiği beyin çiplerinin insanlar üzerinde test edileceğini daha önce açıklamıştı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, insan denemeleri için Neuralink şirketine gerekli izinleri vermişti.

İlk defa insan beynine yerleştirildi

Elon Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez bir insana Neuralink tarafından implant yapıldığını açıkladı.

İyileşme sürecinin iyi gittiğini belirten Musk, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ifade etti.

Musk, ilk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu belirterek, sadece düşünerek telefon veya bilgisayar gibi her cihazın kontrolünü sağladığını aktardı.

İlk kullanıcıların uzuvlarını kullanma kabiliyetini kaybetmiş kişiler olacağını kaydeden Musk, daha önce bu çipleri maymunlar üzerinde denemişti.

Tartışmalar var

Neuralink, altı yıllık bir çalışmanın parçası olarak deneysel cihazını test etmek için felçli insanları aradığını söyleyerek eylül ayında ilk insan denemeleri için işe alım kampanyası başlattı.

Ancak şirket, son yıllarda etik kaygılara yol açan ve sinirbilimciler ile diğer uzmanlar arasında şüphe uyandıran tartışmalara maruz kaldı.

Başlıca sorunlar arasında cihazın lityum pili, implant tellerinin beyin içinde hareket etme olasılığı ve cihazın beyin dokusuna zarar vermeden güvenli bir şekilde çıkarılmasının zorluğu yer alıyor.

Tartışmaya rağmen SpaceX ve Tesla CEO'su Musk, Neuralink için büyük hedeflere sahip ve şirketin obezite, otizm, depresyon ve şizofreni gibi durumları tedavi etmek için çip cihazlarının hızlı bir şekilde cerrahi olarak yerleştirilmesini kolaylaştıracağını söylüyor.