Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik Twitter CEO'su Elon Musk, Blue aboneleri için yeni bir özellik yayınladıklarını açıkladı.

ensonhaber.com Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başladı. Twitter Blue abonelerine yeni özellik Twitter CEO'su Elon Musk, Blue aboneleri için yeni bir özellik yayınladıklarını açıkladı. Musk, mavi tik abonelerinin artık 2 saatlik yani yaklaşık 8 gb büyüklüğünde videolar yükleyip paylaşabileceğini bildirdi. Musk'ın duyurusunun ardından onlarca mavi tikli hesap, yaklaşık 2 saat uzunluğunda film ve dizi gibi birçok video paylaştı.