Elon Musk: BAE ile OpenAI arasındaki anlaşmayı engellemeye çalıştı

Haber Merkezi

Elon Musk'ın, OpenAI'nin Orta Doğu'da G42 ile yapacağı devasa bir yapay zeka (AI) altyapı anlaşmasını, kendi AI şirketi xAI dahil edilmediği için engellemeye çalıştığı, ancak başarılı olamadığı bildirildi.

Anlaşma, OpenAI ve diğer ABD teknoloji firmalarının Abu Dabi'de büyük bir veri merkezi kompleksi inşa etmesini içeriyor.

ELON MUSK OPENAI'NİN BAE ANLAŞMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

The Wall Street Journal'ın haberine göre Elon Musk, OpenAI'nin BAE merkezli G42 ile yapacağı büyük bir yapay zeka (AI) altyapı anlaşmasını öğrendikten sonra müdahale etmeye çalıştı.

Musk'ın, kendi AI şirketi xAI'nin projeye dahil edilmesini şart koştuğu ancak bu girişiminin sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.

Musk'ın, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın BAE'de bir anlaşma sonuçlandırmak üzere olduğunu öğrenince öfkelendiği ve firması xAI'nın projeye dahil edilmesini talep ettiği iddia ediliyor.

İddialara göre Musk, G42 yetkilileriyle yaptığı görüşmede, xAI masada olmazsa dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın böyle bir anlaşmayı onaylamayacağı yönünde uyarıda bulundu.

Musk'ın bu hamlesinin, OpenAI ve Sam Altman ile uzun süredir devam eden rekabetinden kaynaklandığı düşünülüyor. Musk, 2015'te OpenAI'yi kurmuş ancak 2018'de ayrılmıştı.

ANLAŞMA MUSK'SIZ İLERLEDİ

Elon Musk'ın baskılarına ve müdahale çabalarına rağmen, OpenAI ve G42 arasındaki anlaşma onun katılımı olmadan ilerledi.

Beyaz Saray yetkililerinin, Musk'ın müdahalesinin ardından anlaşmayı gözden geçirdiği ancak nihayetinde planlandığı gibi devam etmesine izin verdiği bildirildi.