Elon Musk, beyin projesiyle ilgili yeni bilgiler verecek

Elon Musk, beyin-makine arayüz teknolojileri geliştiren Neuralink'in üzerinde çalıştığı projelerle ilgili ayrıntılı bilgiler açıklayacak.

Beyin-makine arayüzleri geliştiren bir şirket olan Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink, ilk defa hangi teknolojiler üzerinde çalıştıklarını geçtiğimiz yıl açıklamıştı.

Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre, gizemli şirketin en önemli projesi ise felçli insanların bilgisayar ve telefonları kontrol etmesini sağlamak olacak.

AYRINTILI BİLGİ VERECEK

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Musk, Neuralink ile ilgili 28 Ağustos’ta etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.





Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine ara yüzleri geliştirmek.

Musk geçtiğimiz aylarda söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını iddia etmişti.



