Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketine dava açtı Elon Musk, 2018 yılında ilk yönetim kurulu üyesi olduğu ancak daha sonra ayrıldığı OpenAI şirketini mahkemeye verdi.

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OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, son zamanlarda internette büyük bir popülerlik kazandı.

Gerçekçi ve tutarlı sohbetler oluşturabilen ChatGPT, birçok kullanıcı tarafından Google Arama'dan daha kullanışlı ve bilgilendirici olarak nitelendirildi.

Elon Musk'tan dava

Elon Musk, 2018 yılında ilk yönetim kurulu üyesi olduğu ancak daha sonra ayrıldığı OpenAI şirketine dava açtı.

Musk'a göre, yapay zeka şirketi Microsoft'a kâr getirmesi için çabalıyor ve bu durum kamu güvenliğini tehlikeye atıyor.

Perşembe gecesi San Francisco Yüksek Mahkemesi'nde açılan davada Musk, OpenAI'nin teknoloji devi Microsoft ile olan son ilişkisinin, şirketin açık kaynaklı yapay genel zekaya (AGI) olan bağlılığını tehlikeye attığını iddia ediyor.

Musk, OpenAI'ye karşı sözleşme ihlali, güvene dayalı görev ihlali ve haksız ticari uygulamalar gibi iddialarda bulunuyor ve şirketin açık kaynağa geri dönmesini istiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü milyarder, şu ifadeleri kullandı:

Microsoft, GPT-4'ü halka satarak bir servet kazanabilir. OpenAI'nin yapması gerektiği gibi teknolojiyi halka serbestçe sunması halinde bu mümkün olmayacaktır.

Elon Musk, aynı zamanda OpenAI Başkanı Gregory Brockman ve CEO Sam Altman'ın yanı sıra Microsoft'un yapay zekadan kâr elde etmesinin önlenmesini istiyor.