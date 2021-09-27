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    Elon Musk: Çip krizi yakında sona erecek

    Dünyanın farklı bölgelerinde çip fabrikalarının inşasının devam ettiğini belirten Elon Musk, krizin yakın gelecekte sona ereceğini söyledi.
    • REUTERS
    • 27.09.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 09:56
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    Elon Musk: Çip krizi yakında sona erecek

    Küresel yarı iletken tedarik sorunları nedeniyle birçok otomobil üreticisi üretime ara vermek zorunda kalırken, ABD'li marka Tesla da bazı sorunlar yaşamıştı. Ancak Tesla CEO'su Elon Musk, gelecek adına umutlu konuştu.

    İtalya Teknoloji Haftası kapsamında Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann'ın konuşma yaptığı bir oturuma canlı bağlanan Musk, inşası devam eden çip fabrikalarının küresel krizi yakında bitireceğini söyledi.

    Söz konusu tesisler sayesinde küresel otomotiv üretiminin çip krizinden kısa vadede etkileneceğini bildiren Musk, "Halihazırda birden fazla çip fabrikasının inşası devam ediyor. Önümüzdeki yıl, çip tedarikinde iyi bir kapasiteye ulaşacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

    elon musk

    TESLA VE STELLANTIS ANLAŞTI

    Öte yandan, söz konusu oturumda Stellantis ve Tesla'nın artan küresel enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer enerjiden gelebilecek potansiyel destek konusunda anlaşmaya varması da dikkat çekti.

    Musk, konu ile ilgili olarak, "Bazı ülkelerin güvenli olan nükleer enerjiden yakın zamanda uzaklaşmasına şaşırıyorum." ifadesini kullandı.

    Musk'ın açıklamalarının yanı sıra, araştırma firmaları çip krizinin bilançosunun her geçen ağırlaştığına yönelik veriler paylaşıyor.

    Alixpartners tarafından yapılan bir çalışmada, söz konusu krizin otomotiv üreticilerine yıl sonuna kadar 210 milyar dolarlık fatura çıkaracağı ortaya konurken, Susquehanna Financial Group ise, çip siparişi veren otomotiv şirketlerinde tedarik sürelerinin 21 haftaya çıktığını açıkladı.

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