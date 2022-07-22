Elon Musk, Cybertruck'ın ne zaman satışa çıkacağını açıkladı

Elon Musk, Tesla'nın pick-up modeli Cybertruck'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

Uzmanlar, oldukça farklı görünümü nedeniyle elektrikli pick-up'ın yeterince ilgi görmeyeceğini düşünüyordu. Ancak gelen veriler, beklentilerin çoktan aşıldığını gösteriyor.

Elon Musk'tan Cybertruck açıklaması

Tesla CEO'su Elon Musk, Cybertruck teslimatları ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Musk, ikinci çeyrek mali durum rapor açıklaması sırasında, 2023'ün ortalarında Cybertruck'ın yollara çıkacağını söyledi.

Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için ön sipariş toplamaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre araç, 1.25 milyondan fazla kişi tarafından sipariş edildi.

Öte yandan, seri üretim başlamadan önce ön sipariş rakamının iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

Tesla, sadece mevcut siparişlerin teslimatını yaparak 79 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş olacak.