Elon Musk duyurdu: Beynine çip yerleştirilen ilk insan düşünce ile fareyi kontrol ediyor Elon Musk, Neuralink'ten beyin çipi nakledilen ilk insan hastanın tamamen iyileştiğini ve düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar faresini kontrol edebildiğini açıkladı.

ensonhaber.com

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti.

İnsanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek isteyen Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya, geliştirmeye ve sonunda insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.

Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez bir insana Neuralink tarafından implant yapıldığını açıklamış ve sürecin iyi gittiğini söylemişti.

Düşünce gücü ile fare kullanabiliyor

Elon Musk, Neuralink beyin çipinin yerleştirildiği ilk insanın tamamen iyileştiğini ve düşünce gücüyle bilgisayar faresi de kontrol edebildiğini açıkladı.

Musk, Neuralink'in artık hastadan mümkün olduğu kadar çok "fare tıklaması" almaya çalıştığını söyledi.

Neuralink çipini beynin hareket etme kabiliyetini kontrol eden bir bölgesine cerrahi olarak yerleştirmek için bir robot kullanıldığını belirten Elon Musk, ilk hedefin insanların düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmesini sağlamak olduğunu ekledi.

Tartışmalar var

Neuralink, altı yıllık bir çalışmanın parçası olarak deneysel cihazını test etmek için felçli insanları aradığını söyleyerek eylül ayında ilk insan denemeleri için işe alım kampanyası başlattı.

Ancak şirket, son yıllarda etik kaygılara yol açan ve sinirbilimciler ile diğer uzmanlar arasında şüphe uyandıran tartışmalara maruz kaldı.

Başlıca sorunlar arasında cihazın lityum pili, implant tellerinin beyin içinde hareket etme olasılığı ve cihazın beyin dokusuna zarar vermeden güvenli bir şekilde çıkarılmasının zorluğu yer alıyor.

Tartışmaya rağmen SpaceX ve Tesla CEO'su Musk, Neuralink için büyük hedeflere sahip ve şirketin obezite, otizm, depresyon ve şizofreni gibi durumları tedavi etmek için çip cihazlarının hızlı bir şekilde cerrahi olarak yerleştirilmesini kolaylaştıracağını söylüyor.