Elon Musk duyurdu: ChatGPT rakibi Grok bu hafta yayınlanacak Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapay zeka sohbet robotu Grok'un bu hafta kullanıma açılacağını duyurdu.

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Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, geçtiğimiz aylarda xAI isimli yeni bir yapay zeka şirketi kurduğunu açıklamıştı.

Şirketin söz konusu teknolojisine ilişkin Musk, "Bazı önemli açılardan şu anda mevcut olanların en iyisi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ChatGPT rakibi Grok herkese açılıyor

xAI şirketinin geliştirdiği yapay zeka sohbet botu Grok, şu ana kadar test aşamasındaydı. Ancak Elon Musk, yapay zeka botunun bu hafta kullanıcılara sunulacağını duyurdu.

Kullanımı ücretli olacak

Musk, daha önce sohbet robotunun sosyal medya platformu X'e entegre edileceğini ve Premium+ üyelere özel kullanıma sunulacağını açıklamıştı.

Grok'un ChatGPT'ye göre daha mizahi bir dil kullanacağını söyleyen Musk, aynı zamanda verilen cevapların daha iyi olacağını da belirtiyor.