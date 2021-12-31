Elon Musk: En erken 5 yıl içinde insanlar Mars'a gidecek

Elon Musk, en erken 5 yıl içinde insanlığın Mars’a yerleşebileceğini açıkladı.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

Tesla ve SpaceX gibi dev şirketlerin kurucusu Elon Musk, insanları ne zaman Mars'a götüreceğini açıkladı.

"EN ERKEN 5 YIL İÇİNDE MARS'A GÖTÜRECEĞİZ"

Ünlü yayıncı Lex Friedman'ın podcast yayınında konuşan Musk, “SpaceX insanları ne zaman Mars’a götürmeye başlayacak?” sorusuna, "En erken 5 yıl, en geç 10 yıl içinde insanları Mars’a götürebileceğiz.” cevabını verdi.

Geliştirilen Starship aracının bugüne kadar tasarladıkları en karmaşık ve en gelişmiş roket olduğunu söyleyen SpaceX CEO'su, "Uzay mekiğinin yörüngedeki ve Mars’taki ağırlığını hesaplamak ve aracı buna göre optimize etmek bizim başlıca görevimiz.” dedi.

Geçtiğimiz mart ayında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda SpaceX uzay mekiğini 2030 yılından önce Mars’a indireceğini söyleyen Musk, bu hedefini gerçekleştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Elon Musk, her gün 3 adet uzay mekiğini fırlatarak toplam 1 milyon insanı Mars’a göndermeyi hedefliyor. Musk aynı zamanda uzay yolculuğunun toplamda 6 ay süreceğini söylüyor.

