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    Elon Musk, favori video oyunlarını açıkladı

    Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden en sevdiği video oyunlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2020 - 11:33
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    Elon Musk, favori video oyunlarını açıkladı #1

    Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan milyonlarca insan, internet kullanımının da bir hayli artmasına neden oldu. Ancak bu durum, özellikle oyun sektörüne ciddi katkılar sağladı.

    Bu süreçte oyuncuların sayısı katlanarak arttı ve oyun sektörü büyümeye devam etti.

    Tesla ve SpaceX başarılı şirketlerle adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, Twitter hesabından en çok sevdiği oyunları açıkladı.

    Musk'ın paylaştığı listeye baktığımızda, daha çok hikaye tabanlı birinci şahıs oyunlarının yer aldığı görülüyor.

    Yoğun işlerinin arasında oyunlara da ilgi gösterdiğini bildiğimiz Musk'ın en sevdiği oyunlar şu şekilde:

    DEUS EX

    DEUSEX

     

    HALF LIFE 2

    HALFLIFE

     

    BIOSHOCK

    Elon Musk, favori video oyunlarını açıkladı #4

     

    MASS EFFECT 2

    MASS

     

    FALLOUT 3

    FALLOUT

     

    FALLOUT: NEW VEGAS

    FALLOUT

     

    SAINTS ROW 4

    Elon Musk, favori video oyunlarını açıkladı #8

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