Elon Musk, favori video oyunlarını açıkladı

Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden en sevdiği video oyunlarını paylaştı.

Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan milyonlarca insan, internet kullanımının da bir hayli artmasına neden oldu. Ancak bu durum, özellikle oyun sektörüne ciddi katkılar sağladı.

Bu süreçte oyuncuların sayısı katlanarak arttı ve oyun sektörü büyümeye devam etti.

Tesla ve SpaceX başarılı şirketlerle adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, Twitter hesabından en çok sevdiği oyunları açıkladı.

Musk'ın paylaştığı listeye baktığımızda, daha çok hikaye tabanlı birinci şahıs oyunlarının yer aldığı görülüyor.

Yoğun işlerinin arasında oyunlara da ilgi gösterdiğini bildiğimiz Musk'ın en sevdiği oyunlar şu şekilde:

DEUS EX

HALF LIFE 2

BIOSHOCK

MASS EFFECT 2

FALLOUT 3

FALLOUT: NEW VEGAS

SAINTS ROW 4