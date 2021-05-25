Elon Musk: İnsanlık Mars'a gitmezse yok olacak

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Mars ile ilgili yaptığı açıklama ile dikkatleri yine üzerine çekti. Musk, insanlığın hemen Mars’a gitmezse yok olma riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Son dönemde kripto para ve Uzay ile ilgili yaptığı açıklamalarda gündemden düşmeyen Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, yaptığı açıklama ile yine çok konuşuldu.

Musk, insanlığın hemen Mars’a gitmezse yok olma riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

“MARS’I KEŞFETMEMİZ GEREKİYOR”

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Musk, insanlar nesillerinin tükenmemesi için Mars’a bir an önce gidip koloni kurmaları gerektiğini söylerken, “Neslimiz tükenmeden önce ‘Mars’ı keşfetmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

'AY'A ÜS KURMAK EN MANTIKLI ADIM'

Açıklamalarını sürdüren Musk, gelecek yıllarda Ay’da üs kurmanın insanlığın atacağı en mantıklı adım olacağının altını çizerken, Mars’ta şehir kurmanın önemli bir adım olduğunu ve hedefinin tam olarak bu olduğunu söyledi.