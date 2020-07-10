Elon Musk ismini kullanarak 2 milyonluk bitcoin çaldılar

Dolandırıcılar, Elon Musk'ın ismini kullanarak son iki ayda kurbanlardan 2 milyon dolar değerinde bitcoin topladı.

Ünlü kişilerin isimleri kullanılarak yapılan siber dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi.

Bitcoin adreslerinde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın adını kullanan dolandırıcılar, son iki ayda kurbanlardan 2 milyon dolar değerinde bitcoin çaldı.

Siber güvenlik kuruluşu ESET’in araştırmalarına göre dolandırıcılar, tutarı iki kat artırma vaadiyle kişilerden bir bitcoin adresine dijital para göndermelerini istiyor.

Ancak; tahmin edebileceğiniz gibi kurbanlar, vadedilen para artışını alamadıkları gibi gönderdikleri para da geri gelmiyor.





67 ADRESE 2 MİLYON DOLARLIK BİTCOİN

Elon Musk’ın adını kullanan bitcoin adreslerini takibe alan güvenlik şirketi Adaptiv’in CEO’su Justin Lister, yaptıkları araştırma sonucu Nisan 2020 tarihi itibarıyla 67 sahte adres tespit ettiklerini açıkladı.

Lister, bu sahte 67 adrese 215 bitcoin gönderildiğini ve güncel kurla bu rakamın 2 milyon dolara denk geldiğini açıkladı.

ESET güvenlik uzmanı Jake Moore, herhangi bir şekilde para aktarmadan önce kullanıcıların para aktaracakları hesabı gözden geçirmeleri gerektiğini ve olabildiğince kapsamlı arka plan denetimi yapmaları gerektiğini söylüyor.