Elon Musk, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini oldu

Elon Musk, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini oldu

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Forbes verilerine göre yeniden Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin insanı olmayı başardı.

Uzay şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, şirketlerin artan hisseleri sayesinde servetini katlamaya devam ediyor.

Özellikle koronavirüs döneminde ayakta kalarak hızla değer kazanmaya devam eden Tesla sayesinde ciddi gelir elde eden Musk, Forbes "en zenginler" listesinde Jeff Bezos'u geçerek yeniden zirveye çıktı.

SERVETİ 200 MİLYAR DOLAR

Forbes'un verilerine göre, bu yıl Tesla hisselerinde yüzde 720 artış yaşanması, Musk'ın servetini 200 milyar dolara kadar çıkardı.

BEZOS İKİNCİ SIRADA

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 193 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alırken, Bernard Arnault 177 milyar dolarla üçüncü sırada kendine yer buldu. Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in serveti ise 129 milyar dolarlık servete sahip.

1 Ocak 2020'de 27,6 milyar dolarlık servete sahip olan Musk, aradan geçen 2 yıllık bir sürenin ardından servetini 7 kat artırmayı başardı.

Geçtiğimiz aylarda kişisel serveti için bir açıklama yapan Elon Musk, "Hiç umurumda değil. Bu sayılar iner, çıkar. Önemli olan halkın sevdiği güzel ürünler yapmak." ifadelerini kullanmıştı.

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İNSANI

Anlık olarak güncellenen Forbes verilerine göre, dünyanın en zengin 10 insanı ve kişisel serveti şu şekilde: