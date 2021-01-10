Elon Musk, Mars kolonisi için tüm mülklerini satacak

Dünyanın en zengin insanı unvanını elde eden SpaceX ve Tesla kurucusu Elon Musk, Mars'ın kolonileştirilmesi için sahip olduğu tüm mülkleri satmayı planlıyor

Koronavirüs salgınına rağmen servetini artırarak dünyanın en zengin insanı ünvanını Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tan alan Elon Musk, Mars'ta özerk bir şehir inşa etme niyetinin ciddiyetini göstermek için sahip olduğu tüm mülkleri satma niyetinde olduğunu açıkladı.

"ŞİRKET HİSSELERİ DIŞINDA HER ŞEYİMİ SATACAĞIM"

Business Insider sitesinin haberine göre Musk, "Finansal açıdan, şirketlerin hisseleri dışında üzerimde nerdeyse değerli hiçbir şey kalmayacak" dedi ve devam etti:

"FABRİKADA YA DA OFİSTE UYUMAM DAHA İYİ"

"İş yerinde sıkı çalışma olduğunda fabrikada ya da ofiste uyumam daha iyi olacak. Tabii ki çocuklar olacaksa bir konuta ihtiyaç olacak, fakat onu kiralayabilirim ya da başka bir yolunu bulabilirim."

"MARS'TA BİR ŞEHİR İÇİN ÇOK KAYNAĞA İHTİYAÇ VAR"

ABD’li işadamı, "İnsanlığın uzay medeniyeti ve gezegenler arası bir tür olmasının önemli olduğuna inanıyorum. Ve Mars'ta bir şehir inşa etmek için çok fazla kaynak gerekecek" ifadelerini kullandı.

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