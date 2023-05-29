Elon Musk: Savaşların kaderini İHA'lar belirleyecek Elon Musk'a göre, yapay zeka destekli insansız hava araçları kullanan ülkeler her zaman bir adım önde olacak.

ensonhaber.com

Son yıllarda yapay zeka teknolojileri oldukça gelişti ve birçok ülke bu alana dev yatırımlar yapmaya başladı.

Wall Street Journal'ın (WSJ) Londra'daki CEO Konseyi Zirvesi'ne video bağlantısı aracılığıyla katılan Elon Musk, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin her şeyden önce silah geliştirmek için yapay zekayı kullanmasını beklediğini söyledi.

"Gelecekte İHA savaşları olacak"

Yapay zekanın ağırlıklı olarak dünya genelinde silah geliştirmek için kullanılacağını vurgulayan ünlü milyarder, şu ifadeleri kullandı:

Savaş alanında herhangi bir insanın yapabileceğinden daha hızlı tepki verebilen daha gelişmiş silahlara sahip olmak, gerçekten yapay zekanın yapabileceği bir şey.



Gelişmiş ülkeler veya en azından insansız hava aracı kabiliyetine sahip ülkeler arasında gelecekteki herhangi bir savaş, büyük ölçüde insansız hava aracı savaşları olacaktır. Savaşın kaderini bunlar belirleyecek.

Geçtiğimiz mart ayında 1.000'den fazla kişi, tüm laboratuvarların yapay zeka sistemlerini eğitmeyi en az altı ay süreyle durdurmasını talep eden açık bir mektup imzaladı. Elon Musk da bu mektubu imzalayanlar arasında yer aldı.

Öte yandan, ChatGPT ve Midjourney gibi sahte bilgi ve fotoğraf üreten yapay zekalar, son zamanlarda tartışma konusu oldu.

Musk, bu teknolojilerin sosyal medya aracılığıyla insanları manipüle edebileceğini söyledi.

Yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinde yapay zeka araçlarının tehlikelerine değinen Musk, "Yapay zeka manipülasyonunun etkisini en aza indirmek için çalışmalıyız." dedi.