Elon Musk sordu: Vine geri gelsin mi Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden açtığı bir ankette, kapatılan Vine uygulaması hakkında kullanıcıların fikrini aldı.

ensonhaber.com

Eski adıyla Twitter’ın büyük umutlarla satın aldığı, ancak beklentilerin altında kaldığı için kapatmaya karar verdiği Vine, Türkiye'de oldukça popülerdi.

Uygulama, kullanıcının maksimum 6 saniyelik kısa videolar çekebilmesine imkan tanıyordu.

Elon Musk anket yaptı

Twitter'ı (X) satın alan Elon Musk, açtığı ankette kullanıcılara birkaç yıl önce kapatılan Vine’ın geri dönmesini isteyip istemediklerini sordu.

2 milyondan fazla oyun kullanıldığı ankete göre, kullanıcıların yaklaşık yüzde 70’i Vine’ın geri dönmesini istiyor.

Elon Musk'ın Vine uygulamasını geri getirme planları aslında yeni değil. Ünlü milyarder, Ekim 2022'de Twitter için 44 milyar dolarlık satın alma işlemini tamamlamasından kısa bir süre sonra, uygulamayı geri getirmeyi önermişti.

Elon Musk, genellikle X üzerinden açtığı anketlerin sonuçlarına uymasıyla biliniyor. Ancak yine de Vine'ın kesin olarak geri döneceğini söylemek çok zor.

Bununla birlikte, Vine en popüler olduğu dönemde bile aslında 200 milyon kullanıcı barajını aşamamıştı.