Elon Musk: Starship roketinin başarılı iniş yapma ihtimali yüzde 30

Elon Musk, önümüzdeki hafta önemli bir teste sokulacak Starship SN8 prototipinin yere sağlam inme ihtimalinin yüzde 30 olduğunu söyledi.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

2021 yılında ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

Örneğin geçtiğimiz haftalarda SN5 ve SN6 roketleri test edilmiş ve roketler 150 metre havalandıktan sonra yeniden yere inmişlerdi.

STARSHIP SN8 18 KM YÜKSELECEK

SpaceX CEO'su Elon Musk, Starship'in bir sonraki prototipi SN8'in test sırasında 60 bin feet (18,3 km) yükseleceğini geçtiğimiz aylarda duyurmuştıu. Söz konusu testin ise önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

"YÜZDE 30 ŞANSI VAR"

Twitter üzerinden testle ilgili açıklamalar yapan Elon Musk, havalanan roketin yere sağlam inme şansının yüzde 30 civarlarında olduğunu söyledi.

Testler sırasında her zaman bir şeylerin ters gidebileceğini vurgulayan Musk, bu nedenle SN9 ve SN10 protiplerin hazır olduğunu söyledi.

Daha önce test edilen prototip sürümlerde, roketlerin burun konisi ve kanatları bulunmuyordu. Ancak oldukça yükseğe çıkacak SN8 sürümünde bu parçalar rokete eklenecek.

Ayrıca SN5 ve SN6'da yalnızca tek bir Raptor kullanan SpaceX, SN8'de üç Raptor motoru kullanarak roketin daha çok yükselmesini sağlayacak.

Elon Musk'a göre Starship roketi, SN15 prototipi ile birlikte yavaş yavaş son halini almaya başlayacak.

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