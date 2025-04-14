Elon Musk: Starship, Tesla'nın robotlarıyla 2026'da Mars'a ulaşacak

Haber Merkezi

Teknoloji dünyasının vizyoner ismi Elon Musk, yine ses getirecek bir iddiada bulundu.

Milyarder iş insanı, SpaceX'in geliştirdiği Starship uzay aracının, 2026 yılının sonlarına doğru Tesla'nın Optimus keşif robotlarıyla birlikte Mars'a doğru yola çıkacağını açıkladı.

Musk, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, "Starship'in gelecek yıl sonunda Optimus keşif robotlarıyla birlikte Mars'a doğru yola çıkması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

STARSHIP SUPER HEAVY: MARS YOLCULUĞU İÇİN KRİTİK

SpaceX, Mars'a insan ve kargo taşımak amacıyla geliştirdiği Starship Super Heavy uzay aracı üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.

Şirket, aracın uzayda motorunun yeniden ateşlenmesi ve iniş kabiliyetlerini test etmek için önümüzdeki günlerde önemli bir test uçuşu gerçekleştirmeyi planlıyor.

Roket, Starship'i uzaya fırlattıktan sonra iki kez başarılı bir şekilde iniş yaparak, SpaceX'in yeniden kullanılabilirlik konusundaki yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu teknoloji, Mars yolculuğunun maliyetini düşürme ve sürdürülebilir bir uzay keşfi vizyonu için kritik öneme sahip.

MUSK'IN HEDEFİ, MARS'A 90 GÜNDE ULAŞMAK

Geleneksel olarak Mars'a yapılan yolculuklar altı ila dokuz ay gibi uzun bir zaman alıyordu. Ancak Elon Musk, gelişmiş teknolojiler sayesinde bu sürenin önemli ölçüde kısaltılabileceğine inanıyor.

Musk, Starship'in tasarım ve itki kabiliyetleri sayesinde Mars'a seyahat süresinin sadece 90 güne kadar düşebileceği bir gelecek öngörüyor.

Bu iddialı hedef, uzay keşiflerinde yeni bir çağın kapılarını aralayabilir ve insanlığın Mars'a yerleşme hayalini gerçeğe dönüştürebilir.