Elon Musk tarih verdi: İnsan beynine çip takılacak Elon Musk'ın büyük ses getiren projesi Neuralink kapsamında insanların beynine çip takılmasına bu yıl başlanıyor.

ensonhaber.com

nsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti.

İnsanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek isteyen Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya, geliştirmeye ve sonunda insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.

İnsan testleri başlıyor

Elon Musk, şirketin geliştirdiği beyin çiplerinin insanlar üzerinde test edileceğini daha önce açıklamıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) gerekli onaylar alınmıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Elon Musk, insan beynine çip takma testlerinin bu yıl bitmeden başlayacağını duyurdu.

Elon Musk, eğer gelecekte implantları beynin daha derinine indirmeyi başarırlarsa, körlük ve depresyon gibi hastalıkların Neuralink ile tedavi edilebileceğini iddia ediyor.