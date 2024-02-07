Elon Musk: Tesla çalışanları fabrikada yaşayacak Elon Musk, yeni elektrikli otomobillerin üretim sürecinde Tesla çalışanlarının fabrikada uyuyup yemek yemeleri gerekeceğini söyledi.

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Elon Musk, küresel pazara yönelik bir araç üretme planları hakkında bahsederken, Tesla işçilerini zorlu bir üretim artışına hazırlanmaları konusunda uyardı.

Tesla CEO'su, şirketin çarşamba düzenlediği kazanç toplantısında, Tesla'nın 2025'te üretime girecek yeni nesil aracının üretim sürecinde, işçilerin Teksas fabrikasında kalmaları gerekeceğini söyledi.

"Fabrikada uyumak zorundayız"

Konuyla ilgili bilgi veren Musk, şu ifadeleri kullandı:

Mühendislerin ve işçilerin üretim hattında yaşamasına ihtiyacımız var. Bu oldukça zorlu bir üretim süreci olacak, bu nedenle fabrikada uyumak zorundayız.

İşçiler Elon Musk'ın kararlarına alışkın

Bu, Tesla işçilerinin şirketin üretim sürelerine yetişmek için fabrikada uyumak zorunda kaldıkları ilk sefer değil.

Musk, daha önce de çalışanların daha uzun süreler boyu çalışmaları gerektiğini düşündüğünü belirten açıklamalar yapmıştı.

Tesla'nın Kaliforniya fabrikasında çalışan eski bir işçi, çalışanların 12 saatlik vardiyalardan sonra fabrikada uyuduğunu söyledi.

Elon Musk ise 2017 yılında başlayan Model 3 üretimi boyunca, üç yıl teknik olarak fabrikada yaşayıp masasının altında yattığını açıklamıştı.

Tesla, ucuz model üretecek

Elon Musk, yıllardır Tesla'nın maliyeti 30 bin doların altında olması beklenen daha ucuz bir elektrikli araç piyasaya süreceğini söylüyor.

Bu kararın ardında ise Çinli otomobil üreticilerinin baskısı yatıyor. Son yıllarda Çinli üreticiler, ucuz elektrikli araçlar piyasaya sürerek pazarı ele geçirmeye başladı.