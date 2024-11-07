Elon Musk, Tesla markalı akıllı telefonun ne zaman geleceğini açıkladı

Haber Merkezi

Elon Musk, Joe Rogan ile yaptığı bir podcast yayınında Tesla'nın uzun süredir gündemde olan akıllı telefonu hakkında konuştu.

Musk, Tesla'nın şu anda bir telefon üretme planı olmadığını, ancak Apple ve Google'ın "kötü" davranışlar sergilemesi durumunda bu fikri değerlendirebileceklerini belirtti.

"KÖTÜ" DAVRANIŞLAR NE ANLAMA GELİYOR

Musk, "kötü" davranışlardan kastının ne olduğunu tam olarak açıklamadı. Ancak bu ifadenin, Apple ve Google'ın kullanıcı gizliliğini ihlal etmesi, sansür uygulaması veya rekabeti engellemesi gibi durumları kapsayabileceği düşünülüyor.

TESLA TELEFONU SÖYLENTİLERİ YENİ DEĞİL

Tesla'nın kendi telefonunu üreteceği söylentileri uzun süredir dolaşıyor. Hatta bu telefon için çeşitli konsept tasarımlar bile ortaya çıktı.

Ancak Tesla, bu söylentileri hiçbir zaman doğrulamadı ve somut bir proje olarak üzerinde çalışmadığını belirtti.

Elon Musk, Apple'ın iPhone için OpenAI'nin ChatGPT ortaklığıyla duyurduğu yeni özelliklerden rahatsız olduğunu dile getirdi.

Musk, bu ortaklığın "ürkütücü casus yazılım" olarak nitelendirdiği bir durum yarattığını ve tüm Apple cihazlarının şirketlerinde yasaklanabileceğini söyledi.