Elon Musk, Tesla'nın insansı robotunu tanıttı: Gelecek yıl hazır

Elon Musk, "Tesla Bot" adı verilen ve insanlar için tehlikeli veya sıkıcı olabilecek işleri yapması için tasarlanan insansı robotun gelecek yıl hazır olacağını söyledi.

Tesla’nın "yapay zeka günü" etkinliğinde konuşan milyarder girişimci Elon Musk, sürücüsüz otomobiller için geliştirdikleri yeni yapay zeka platformunu tanıttı ve şirketin insansız robotunun da gelecek yıla kadar hazır olacağını açıkladı.

"Tesla Bot" adı verilen ve insanlar için tehlikeli veya sıkıcı olabilecek işleri yapması için tasarlanan insansı robot, mutfak alışverişi veya ev temizliği gibi görevleri yerine getirecek.

Tesla'yı dünyanın en büyük robot şirketi olarak tanımlayan Elon Musk, yapay zeka ve robotlar konusunda duyulan endişelere de açıklık getirdi.

"İNSANDAN GÜÇLÜ OLMAYACAK"

"Tesla Bot" isimli insansız robotların bir insan kadar hızlı koşamayacağını ve insanlar kadar güçlü olmayacağını vurgulayan Tesla CEO'su, bu robotların insanlara tehlike yaratmayacağını söyledi.

1,72 boyunda ve 57 kilo ağırlığında tasarlanacak Tesla Bot, saatte 8 km hızla koşabilecek. Tesla otomobillerinde bulunan birçok sensörle ve teknolojiyle donatılan insansı robot, gelecek yıl bir prototip sürümle karşımıza çıkacak.



