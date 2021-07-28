Elon Musk: Tesla'nın otonom sürüş paketini almak tartışmaya açık

Elon Musk, aylık abonelik sistemi getirilen otonom sürüş paketini satın almanın şimdilik tartışmaya açık olduğunu söyledi.

Son yıllarda satışa çıkan elektrikli otomobillerde yer alan otonom sürüş desteği, ne yazık ki istenilen seviyeye ulaşabilmiş değil.

Bu nedenle Tesla başta olmak üzere birçok üretici, araçların sürücüsüz moduna pek fazla güvenilmemesi gerektiğini söylüyor.

Tesla marka otomobil sahiplerinin, bugüne kadar markanın otomatik sürüş desteği sunan Full Self Driving (FSD) özelliğinden yararlanabilmek için, satın alım sırasında fazladan 10 bin dolar daha vermesi gerekiyordu.

Bu sistemi değiştirmek isteyen Elon Musk, geçtiğimiz hafta bu özelliği aylık abonelik sistemi olarak kullanıcılara sunmuştu.

ELON MUSK, KENDİ TEKNOLOJİSİNİ ELEŞTİRDİ

Kullanıcıların, ayda 199 dolar karşılığında abone olabileceği tam otomatik sürüş özelliği, şimdiye kadar bekleneni veremediği için oldukça eleştirilmişti. Bu eleştirilerden biri de Tesla CEO'su Elon Musk'a ait.

Musk, söz konusu pakete aylık 199 dolar ödemenin tartışmaya açık bir konu olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elon Musk, şu ifadelere yer verdi:

"199 dolarlık bir fiyata sahip olan Full Self Driving özelliğine kullanıcıların şu anda abone olması gerekli mi? Bence bu tartışmaya açık bir soru. Ancak bu teknolojiyi geliştirdiğimiz zaman, değeri daha çok anlaşılacak."

Full Self Driving özelliği, Tesla marka otomobillere şu anda tamamen otonom sürüş desteği sunmuyor, bunun yerine sürücünün işini kolaylaştıracak sürüş asistanları sağlıyor.

Bu nedenle Tesla, özelliğe abone olan sürücülerin aracı yine de kontrol etmeleri gerektiğini ve otomatik pilota tam olarak güvenmemelerini istiyor.