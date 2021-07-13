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    Elon Musk: Tesla'nın patronu olmaktan hoşlanmıyorum

    Yönetim kurulu üyeleri üzerinde baskı oluşturduğuna dair iddiaları reddeden Amerikalı milyarder, şirketiyle ilgili düşüncesini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 10:43
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    Elon Musk: Tesla'nın patronu olmaktan hoşlanmıyorum

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı.

    Tesla'nın milyarder kurucusu, şirketin yönetim kurulu üyelerine güneş paneli firması satın alma konusunda 2,6 milyar dolarlık bir anlaşma için baskı yapmakla suçlandığı davada konuştu.

    Hissedarlar, otomobil üreticisinin parasının SolarCity'yi satın almak için boşa harcandığını iddia ediyor.

    "NEFRET EDİYORUM"

    BBC'nin haberine göre, davanın başlangıcında konuşan Musk, Tesla'yı işaret ederek, "Bundan nefret ediyorum ve zamanımı tasarım ve mühendislik üzerine harcamayı tercih ederim." diye konuştu.

    Ayrıca, anlaşmanın yeşil güç kaynaklarına sahip uygun fiyatlı araçlar yaratmaya yönelik bir "ana planın" parçası olduğunu söyleyen Musk, yönetim kurulu üyeleri üzerinde baskı uyguladığına dair iddiaları reddetti.

    Elon Musk: Tesla nın patronu olmaktan hoşlanmıyorum #1

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